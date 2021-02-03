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ОАЕ хочуть створити перший в світі "космічний суд": у чому його суть

Автор: Ігор Литвиненко

Об'єднані Арабські Емірати хочуть створити перший в світі "космічний суд". Він буде займатися врегулюванням комерційних суперечок в космічній галузі.

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Про це повідомляє Sciencealert.

Трибунал базуватиметься в судовому кварталі Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC).

Суд розглядатиме справи і суперечки з космічної діяльності міжнародних приватних компаній. Зокрема, суд розглядатиме справи пов'язані з купівлею супутників або вирішувати конфлікти в зв'язку з аваріями пристроїв на орбіті.

"Це було для нас одкровенням, що нам необхідно надати ОАЕ необхідну інфраструктуру (в разі виникнення суперечок). Ми хочемо створити майданчик, де можна було б вирішувати судові суперечки. Ми вважаємо, що це викличе величезний інтерес", - заявила головний реєстратор суден DIFC Амна Аль Овайс.

Нагадаємо, влітку 2020 року ОАЕ відправили космічну місію на Марс. Таким чином, ОАЕ стали першою арабською країною, що відправив космічний зонд на Марс.

Також РБК-Україна писало, що Україна планує до кінця року вивести на орбіту Землі власний супутник.

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Новини України Об'єднані Арабські ЕміратикосмосСуд