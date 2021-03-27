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У Нью-Йорку ввели цифровий паспорт COVID-вакцинації

Новость на русском → Нью-Йорк, Субота 27 березня 2021 20:56
У Нью-Йорку ввели цифровий паспорт COVID-вакцинації Фото: перевірка цифрового паспорта вакцинації (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Влада Нью-Йорка ввела в обіг цифровий сертифікат, який буде використовуватися для офіційного підтвердження того, що людина вакцинувалася від COVID-19. Таким чином, Нью-Йорк став першим штатом в Сполучених Штатах, де почали використовувати даний документ.

Про це повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в Twitter.

"Ми запускаємо Excelsior Pass, безкоштовну платформу для компаній і людей, яку можна використовувати для того, щоб легко отримати доступ до надійного доведення вакцинації або нещодавно отриманого негативного тесту на коронавірус", - написав він

Сертифікат COVID-вакцинації буде використовуватися у вигляді QR-коду. Щоб його отримати, необхідно завантажити додаток в Apple App Store або Google Play. Також код можна буде роздрукувати на спеціальному сайті.

Зазначається, що компанії і майданчики будуть сканувати код, щоб підтвердити дієвість сертифіката.

Участь у програмі добровільне. Підтверджувати відсутність коронавіруса можна буде як і раніше за допомогою негативного тесту на COVID-19.

Нагадаємо, раніше в Естонії заявили, що намір запустити паспорт вакцинації в квітні цього року.

Додамо, що Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

Крім того, в Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

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