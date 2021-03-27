ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Нью-Йорке ввели цифровой паспорт COVID-вакцинации

Новина українською → Нью-Йорк, Суббота 27 марта 2021 20:56
В Нью-Йорке ввели цифровой паспорт COVID-вакцинации Фото: проверка цифрового паспорта вакцинации (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Власти Нью-Йорка ввели в обращение цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от COVID-19. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом в Соединенных Штатах, где начали использовать данный документ.

Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в Twitter.

"Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - написал он

Сертификат COVID-вакцинации будет использоваться в виде QR-кода. Чтобы его получить, необходимо скачать приложение в Apple App Store или Google Play Store. Также код можно будет распечатать на специальном сайте.

Отмечается, что компании и площадки будут сканировать код, чтобы подтвердить действенность сертификата.

Участие в программе добровольное. Подтверждать отсутствие коронавируса можно будет по-прежнему при помощи отрицательного теста на COVID-19.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что намерены запустить паспорт вакцинации в апреле этого года.

Добавим, что Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

Кроме того, в Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки паспорт Нью-Йорк вакцинация
NEWS
Почти в два раза: Степанов объяснил отставание от плана COVID-вакцинации
Почти в два раза: Степанов объяснил отставание от плана COVID-вакцинации
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда