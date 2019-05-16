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У Нью-Йорку вертоліт впав в Гудзон

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 00:09
У Нью-Йорку вертоліт впав в Гудзон
Фото: авария вертолета (скриншот видео/Bloomberg)

На борту вертольота був один пілот, він вижив

У Нью-Йорку на березі Манхеттена в середу, 15 травня, сталася аварія з приватним вертольотом - він впав в річку Гудзон біля причалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відзначається, що вертоліт впав у воду поблизу виїзду з тунелю Лінкольна. Пілотові вдалося вижити. Крім нього на борту вертольота людей більше не було. За попередньою інформацією, у потерпілого не виявлено серйозних ушкоджень.

За даними правоохоронних органів, пілота рятували поліцейські Нью-Йорка і співробітники управління берегової охорони.

Нагадаємо, 14 травня в американському штаті Аляска в результаті аварії двох гідролітаків загинули п'ятеро людей. Два літаки зіткнулися в повітрі біля міста Кетчикан.

Раніше повідомлялося, що в Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули семеро людей, які були на борту.

Також в Болгарії поблизу населеного пункту Оризари сталася аварія легкомоторного приватного літака. У повітряного судна в польоті відірвалося крило. Загинули двоє людей.

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