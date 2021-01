У Нью-Йорку розбився військовий вертоліт

У США в штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Загинули троє військовослужбовців.

Про це повідомив шериф округу Монро, де сталася аварія, Тодд Бакстер, передає WIVB-TV.

Вертоліт впав на фермерському полі поблизу міста Мендон і загорівся.

"Ми чекаємо від Національної гвардії підтвердження особи тих, хто був на борту, і впізнання наших великих солдатів", - уточнив він.

Вертоліт використовувався для медичної евакуації, національна гвардія штату заявила, що екіпаж виконував тренувальний політ. За інформацією гвардії, на борту було всього три людини.

