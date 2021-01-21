ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Нью-Йорку розбився військовий вертоліт

Автор: Артур Родивилов

У США в штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Загинули троє військовослужбовців.

Про це повідомив шериф округу Монро, де сталася аварія, Тодд Бакстер, передає WIVB-TV.

Вертоліт впав на фермерському полі поблизу міста Мендон і загорівся.

"Ми чекаємо від Національної гвардії підтвердження особи тих, хто був на борту, і впізнання наших великих солдатів", - уточнив він.

Популярні новини

Вертоліт використовувався для медичної евакуації, національна гвардія штату заявила, що екіпаж виконував тренувальний політ. За інформацією гвардії, на борту було всього три людини.

Нагадаємо, на початку грудня в Київській області сталося падіння літака. Унаслідок події постраждали дві людини: пілот і інструктор отримали травми і були доставлені в лікарню.

Як повідомляло РБК-Україна, в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби. На його борту перебували четверо співробітників служби та двоє рятувальників.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиакатастрофавертолет