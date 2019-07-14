У Нью-Йорку стався масштабний блекаут

У центрі Нью-Йорка відбулося масштабне відключення електроенергії, в тому числі в деяких районах центрального Манхеттена і Верхнього Вест-Сайда, в результаті чого постраждали 90 тис. жителів міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Повне відновлення електроенергії очікується протягом найближчих годин. Однак блекаут в Нью-Йорку паралізував роботу на декількох станціях міського метро, ​​де поїзди проходили без зупинок. У житлових будинках і офісах зупинилися ліфти, без світла також залишилися кафе та інші приватні підприємства. Допомога постраждалим, а також тим, хто застряг у ліфтах через збій в подачі електроенергії надають співробітники екстрених служб.

За інформацією неназваного високопоставленого міського чиновника, відключення електрики було викликано пожежею на 54-й вулиці і Вест-Енд-авеню.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з електроенергією (блекаут) навесні в Венесуелі загинули щонайменше 15 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в США в місті Нью-Йорк вертоліт впав на дах 54-поверхового будинку в центрі Манхеттена.