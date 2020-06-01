Протести в США: поліція заарештувала дочку мера Нью-Йорка

Фото: Білл де Блазіо (flickr.com nycmayorsoffice)

Чорношкіра дочка Кьяра де Блазіо була затримана після відмови покинути вулицю на Манхеттені

Під час масштабних протестів поліція затримала дочку мера Нью-Йорка. 25-річну Кьяру де Блазіо заарештували за участь у незаконних зборах.

Про це повідомляє Time.

Зазначається, що чорношкіра дочка мера Білла де Блазіо була заарештована після відмови покинути вулицю на Манхеттені. Всього з початку протестів у Нью-Йорку поліція затримала близько 800 осіб.

Під час щоденного брифінгу де Блазіо не згадав про арешт дочки, однак закликав усіх протестувальників розходитися по домівках.

"Ми цінуємо і поважаємо всі мирні протести, але настав час людям повернутися додому. Якщо ви вийшли з миром для того, щоб донести свою позицію, вас почули: в місті очікуються зміни. Я в цьому не сумніваюся", - заявив мер.

Пізніше Кьяра де Блазіо була викликана в суд і звільнена з-під варти.

Нагадаємо, протести в США почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання чорношкірого американця Джорджа Флойда місцеві поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Відео з кадрами жорсткого затримання афроамериканця облетіли мережу і тисячі людей вийшли на вулиці. Протестувальники громили машини і били скло магазинів, на вулиці вийшла поліція, поранення отримали близько 10 осіб.

Протести в США згодом переросли у масові заворушення, а їх учасників американський президент назвав "мародерами та анархістами".

Наразі комендантську годину введено у більш ніж 40 містах США, для придушення протестів Білий дім готується застосувати додаткові федеральні сили.

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Автор: Роман Калиниченко