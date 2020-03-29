З Нью-Йорка вилетів ще один рейс із українцями

Зі Сполучених Штатів Америки вирушив ще один комерційний авіарейс із громадянами України, які не могли повернутися додому у зв'язку із карантином. Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

З його словами, вдалось відправити комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка до Києва.

У Посольстві України в США уточнили, що це ті українці, які заздалегідь придбали на цей рейс квитки.

"На борту 359 пасажирів... Захисними масками усі пасажири забезпечені", - повідомили у посольстві.

Нагадаємо, як повідомляла газета The New York Times, при нинішньому темпі поширення коронавірусу в американському Нью-Йорку, кількість постраждалих буде більшою, ніж у китайському Ухані чи італійській Ломбардії. Наразі швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає трохи більше 30% відсотків щодня. Зараз у місті з чисельністю населення у 20 млн осіб коронавірусом заразилися понад 43 тис. громадян.

Всього у США вже понад 121 тисяча хворих короавірусом (станом на 1:00 29 березня за Київським часом).

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що влада країни закриють кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян в рамках карантину через коронавируса.