На Техас обрушився торнадо, є постраждалі
У середу, 27 жовтня, на американський штат Техас обрушився торнадо. В результаті негоди постраждали кілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intel Point ALERT.
Торнадо обрушився на місто Дьюівілл. Після прямого удару торнадо спостерігалися руйнування.
В результаті негоди є постраждалі, проте більш докладної інформації не наводиться.
На місці працюють екстрені служби.
"Повідомляється про великий збиток після прямого удару торнадо в Дьюивиллене, штат Техас. Потужний торнадо обрушився на місто Дьюівіллен на сході Техасу. Аварійні служби вживають заходів. Кількість постраждалих на даний момент невідома", - йдеться в повідомленні.
Here's amazing video of a tornado in Orange near Interstate 10 and Highway 62 shot just before 9:30 a.m. Wednesday morning. https://t.co/Hp5MQaEiyS pic.twitter.com/VMRY9y4HNa— 12NewsNow (@12NewsNow) October 27, 2021