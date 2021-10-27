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На Техас обрушився торнадо, є постраждалі

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Середа 27 жовтня 2021 19:43
На Техас обрушився торнадо, є постраждалі Фоо: на Техас обрушився торнадо (twitter.com/tylburch)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 27 жовтня, на американський штат Техас обрушився торнадо. В результаті негоди постраждали кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intel Point ALERT.

Торнадо обрушився на місто Дьюівілл. Після прямого удару торнадо спостерігалися руйнування.

В результаті негоди є постраждалі, проте більш докладної інформації не наводиться.

На місці працюють екстрені служби.

"Повідомляється про великий збиток після прямого удару торнадо в Дьюивиллене, штат Техас. Потужний торнадо обрушився на місто Дьюівіллен на сході Техасу. Аварійні служби вживають заходів. Кількість постраждалих на даний момент невідома", - йдеться в повідомленні.

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Техас Сполучені Штати Америки
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