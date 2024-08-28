NYT: для России события в Курске не столь важны, как наступление на Донбассе

Издание пишет, что западные официальные лица и военные эксперты объясняют неудачи россиян на Курском направлении результатом как недостатка личного состава, так и отсутствием разведданных. В этом свою роль сыграли и приоритеты Москвы.

Основной целью России остается захват ключевого украинского города Покровска в Донецкой области. Он является важным логистическим центром, и российские военные прилагают максимум усилий по его взятию, даже ценой ослабления своих позиций на других фронтах, в частности в Курской области.

Полковник Маркус Рейснер из австрийской военной академии отметил, что любое ослабление российских сил на Донецком фронте могло бы угрожать их планам продолжать наступление в украинском регионе.

Издание объясняет, что в то время как Москва сосредотачивается на наступлении в Донецкой области, российские войска в Курской области затруднились ответить на операцию ВСУ из-за недостатка опыта и ресурсов. Отмечается, что западные разведданные помогли украинцам с точностью планировать операции и российские войска не смогли организовать эффективную оборону.

Журналисты указывают на то, что переброска российских войск на Курское направление происходит медленно. Также они отметили, что нанесением авиаударов по Украине Россия пытается отвлечь своих граждан от своих неудач в Курской области.

Отмечается, что в регионе Россия разворачивает в основном свои резервные подразделения и войска с участков российско-украинского фронта на юге и на севере, которые не задействованы в боях на Покровском направлении.

Издание напоминает, что по оценкам американских чиновников, Москве нужно не менее 50 тысяч своих военных, чтобы попытаться вытеснить ВСУ с Курского направления.