NYT пишет о проблемах с поставками Украине ракет для Patriot: Игнат прокомментировал

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона и Белого дома написала, что США якобы не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot из-за нехватки финансирования. В Воздушных силах не подтвердили эту информацию, однако сообщили о наличии дефицита таких ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Давайте разберемся, кто предупреждает - источники, которые нашла газета The New York Times. Я очень осторожно отношусь к таким заявлениям и высказываниям. Для чего они делаются и кому это выгодно – тоже вопрос. Не раз уже комментировал эти заявления и публикации от западных". СМИ, они появляются уже не в первый раз", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что сегодня Украина зависит от поставок западного вооружения. Речь идет не только о зенитных управляемых ракетах.

"У нас появляется все больше западной техники, соответственно, она нуждается как в обслуживании, ремонте, обновлении, пополнении, так и боеприпасах. Даже советские боеприпасы к зенитным управляемым системам мы тоже получаем от стран, имеющих на вооружении такие системы. Происходит нормированное поставки согласно расходам", - пояснил спикер.

По его словам, Украина потратила немалый запас имевшихся ракет для отражения последних трех атак РФ.

"Одна более мощная, затем идет тенденция к меньшему применению средств воздушного нападения, все равно это большой расход, и зенитные управляемые ракеты в частности", - добавил Игнат.

Он рассказал, что военные производства в Европе, США и других странах набирают обороты, однако дефицит определенного вооружения все равно есть.

"Поэтому дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о состоянии дел у нас со средствами противовоздушной обороны", - отметил спикер.

Что предшествовало

Недавно в американской газете The New York Times опубликовали статью, в которой говорится, что Украина скоро может испытать дефицит ракет для Patriot.

Такую информацию журналисты обнародовали, ссылаясь на источники в Белом доме и Пентагоне.

Неназванные источники сообщили, что США якобы не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot из-за нехватки финансирования.

Сбитие "Кинжалов" ЗРК Patriot

Ранее украинская ПВО не могла сбивать ракеты "Кинжал", однако с появлением на вооружении армии ЗРК Patriot это стало возможным.

Так, издание Defence Express сообщило, что украинские военные могли впервые сбить ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах.

После того, ночью 16 мая россияне снова атаковали Украину "Кинжалами", и силы ПВО сбили все шесть вражеских ракет этого типа.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, зенитно-ракетные комплексы Patriot сбили 15 российских ракет "Кинжал", которые запускаются с истребителей МиГ-31К. ЗРК сделали это за семь месяцев работы.