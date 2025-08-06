NYT узнало о возможном решении США по санкциям после ультиматума для РФ
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к решающему дипломатическому этапу в попытке заставить Кремль свернуть полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.
Как сообщает издание, в ближайшие дни специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф должен встретиться с диктатором Владимиром Путиным - после более полугода без всякого дипломатического прогресса.
По информации источников, знакомых с подготовкой переговоров, Уиткоффу было рекомендовано занять более жесткую позицию в отношении Москвы, учитывая растущее возмущение Трампа постоянными ударами РФ по мирным городам Украины.
Сам президент США, однако, пока не озвучил окончательных решений относительно потенциального усиления санкционного давления.
"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Тогда мы и примем решение", - заявил Трамп во вторник, отвечая на вопрос журналистов.
В то же время он опроверг, что уже обещал установить новые таможенные ставки на уровне 100%, как казалось из предыдущих заявлений.
На фоне подготовки в Белом доме состоялось несколько заседаний команды нацбезопасности, координирующей политику США в отношении войны в Украине.
По словам источников, в фокусе - возможные варианты воздействия на Россию, включая введение вторичных санкций или экономическое давление на партнеров Москвы, которые продолжают покупать российскую нефть.
Несмотря на жесткую риторику Трампа, в Вашингтоне не исключают возможность достижения договоренности с Кремлем.
Источники издания отмечают, США настаивают на заключении соглашения, которое позволит остановить боевые действия на условиях, приемлемых для Киева.
Ультиматум Трампа
Напомним, Трамп сократил срок ультиматума для России с 50 до 10 дней. Если Путин откажется сделать реальные шаги для перемирия, США введут жесткие санкции.
Сам Путин 1 августа заявил, что Россия якобы готова к переговорам о завершении войны против Украины на прежних условиях. Речь идет о полной оккупации Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и не только.
Трамп заявил, что с начала года Россия потеряла 112,5 тысячи солдат, при этом только в июле на фронте было убито 20 тысяч.