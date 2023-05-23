NYT узнало, когда США изменили свою позицию о F-16 для Украины

После того как Остин вернулся со встречи в формате "Рамштайн" 21 апреля, он заявил высокопоставленным должностным лицам администрации президента Джо Байдена, что пора изменить позицию по учениям пилотов и, по крайней мере, пойти на то, чтобы позволить другим странам передать самолеты Украине.

США долгое время колебались по поводу истребителей для Украины из-за опасений, что самолеты могут использовать для поражения целей в глубине России, что потенциально побуждает Кремль усилить свою агрессию против Украины.

Представители Пентагона также заявляли, что другое оружие, особенно используемое для ПВО, нужно более срочно. К тому же их останавливала высокая стоимость F-16 - до 63 млн долларов каждый. Однако впоследствии Пентагон сменил курс, как было и с предоставлением Украине американских танков M1 Abrams.

Остин получил единодушное согласие от высокопоставленных чиновников национальной безопасности Байдена по своему предложению. Незадолго до саммита G7 на прошлой неделе глава Пентагона предоставил официальную рекомендацию Байдену по разрешению союзникам обучать украинцев и передавать свои самолеты.

F-16 для Украины

Сначала Британия и Нидерланды заявили о создании коалиции истребителей для передачи F-16 Украине, позже к ним присоединился еще ряд стран. После некоторого колебания Байден согласился на начало учений украинских пилотов на F-16.

В учениях украинских пилотов будет участвовать Польша и ещ ряд стран. В то же время Нидерланды могут стать первыми, кто передаст Украине F-16.

Украина хочет получить именно F-16, поскольку самолеты могут выполнять боевые задачи в тылу и на передовой, а также прикрывать небо как ПВО.

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