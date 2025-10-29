Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной стоимостью более 5 трлн долларов

С 2022 года, когда компания запустила ChatGPT, ее акции подорожали в 12 раз, поскольку ажиотаж вокруг ИИ подтолкнул индекс S&P 500 к рекордным максимумам.

Новый рубеж был достигнут всего через три месяца после того, как Nvidia преодолела отметку в 4 трлн долларов.

Он превышает общую рыночную стоимость криптовалют и равен примерно половине размера европейского индекса акций Stoxx 600.

"Достижение Nvidia рыночной капитализации в 5 триллионов долларов - это больше чем веха, это заявление о том, что Nvidia превратилась из производителя чипов в создателя отрасли", - заявил Мэтт Бритцман, аналитик в Hargreaves Lansdown, которая владеет акциями компании.