Nvidia припиняє продаж своєї продукції на території Росії
Виробник графічних процесорів Nvidia заявив про припинення продажів своєї продукції на території Російської Федерації. Рішення було прийнято внаслідок вторгнення агресора на територію України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на PCmag.
Як відзначив представник, зупинення продажів поширюватиметься на усі продукти компанії.
Ймовірно, що припинення продажів ускладнить збирання персональних комп’ютерів російськими користувачами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.
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