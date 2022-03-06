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Nvidia припиняє продаж своєї продукції на території Росії

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Неділя 06 березня 2022 17:38
Nvidia припиняє продаж своєї продукції на території Росії Фото: Nvidia припиняє продаж своєї продукції на території Росії (twitter.com/nvidia)
Автор: Сергій Пишкін

Виробник графічних процесорів Nvidia заявив про припинення продажів своєї продукції на території Російської Федерації. Рішення було прийнято внаслідок вторгнення агресора на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PCmag.

Як відзначив представник, зупинення продажів поширюватиметься на усі продукти компанії.

Ймовірно, що припинення продажів ускладнить збирання персональних комп’ютерів російськими користувачами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

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