У січні правоохоронці затримали 800 хабарників

У 2018 році 600 поліцейських були затримані за корупцію

В январе 2019 года в Украине правоохранители задержали 800 взяточников. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

"В январе 800 взяточников задержали. У меня за прошлый год 600 полицейских были задержаны за коррупцию. 177 таможенников, 159 фискалов, в том числе 60 прокуроров, и так далее", - сказал он.

Напомним, в Украине за последние 2 года получили приговоры более 2 тысяч взяточников. По словам Луценко, в Украине задерживают по 10 взяточников в день. Генпрокурор отметил, что за два года 22 тысячи взяточников были направлены в суд.

Отметим, ранее правоохранители задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Кроме того, на взятке в 5 тыс. долларов задержали сотрудника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.