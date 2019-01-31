У січні за спробу підкупити поліцейських затримали 21 людину

всім затриманим обрано запобіжні заходи

В январе 2019 года задокументировали 20 фактов дачи взятки сотрудникам полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции.

Как отмечается, за попытку подкупа полицейских задержали 21 человека. Чаще всего предложение взятки исходила от лиц за возвращение изъятого в рамках уголовного производства имущества, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Избежать ответственности таким образом пытались также подозреваемые в кражах, мошенничестве, хулиганстве, хищении бюджетных средств.

В частности, в Хмельницкой области депутат Каменец-Подольского городского совета предложил взятку в размере 500 долларов должностному лицу полиции Управления защиты экономики. Деньги злоумышленник принес за непривлечение к ответственности его сына, а по совместительству – коллеги по партии, который, продав квартиру, не указал об этом в декларации.

Житомирское управление ДВБ НПУ задержало на передаче 1 тыс. долларов чиновнику областной полиции. Такой суммой водитель, виновный в смерти мужчины, пытался закрыть начато уголовное производство.

"В общем, только за первый месяц 2019 года, оперативники ДВБ НПУ вместе с работниками полиции столицы и регионов задокументировали предоставление неправомерной выгоды полицейским на сумму более 200 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 января следователи ГБР задержали на взятке оперативного сотрудника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения ООС.

РБК-Украина писало, СБУ задержала на взятке начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) в Житомирской области.