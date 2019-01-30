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Керівника держекологічного контролю у Житомирській області затримали на хабарі

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 13:49
Керівника держекологічного контролю у Житомирській області затримали на хабарі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовець вимагав передати йому у право власності 4 земельні ділянки

Служба безпеки України (СБУ) за процесуального керівництва військової прокуратури 30 січня 2019 року затримала на хабарі начальника Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Повідомляється, що наприкінці жовтня 2018 року державний службовець висунув двом членам одного з садівничих кооперативів протиправну вимогу про надання йому неправомірної вигоди у виді передачі права постійного користування на чотири земельні ділянки садівничого кооперативу вартістю 120 тисяч гривень

За таку "винагороду" він пообіцяв ненарахування штрафу за незаконну рубку лісу на території садівничого кооперативу, а також непроведення в подальшому його підлеглими перевірок цього кооперативу.

Зазначається, що 30 січня на вимогу посадовця один з членів садового кооперативу передав в якості неправомірної вигоди документи на указані земельні ділянки. Після цього підозрюваний був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. 

Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Затриманому держслужбовцю готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, звернення до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Фото: затримання посадовця (vppnr.gp.gov.ua)

РБК-Україна писало, що 30 січня ДБР затримало на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення ООС.

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