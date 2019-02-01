За січень піротехніки ДСНС знищили більше 1 тис. вибухонебезпечних предметів

Зокрема, було знищено 4 авіаційні бомби

С начала года спасатели совершили 166 выездов, в ходе которых выявлено и устранено 1034 взрыво-опасных предметов (ВНП), зокрма, 4 авиационные бомбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, ГСЧС ежедневно получает сообщения от граждан о найденных ВПН. Зачастую устаревшие снаряды находят граждане на открытых территориях вблизи населенных пунктов.

В частности, 29 января пиротехники в Волынской области обследовали территорию вблизи сел Софіянівка Маневицкого и Осьмиговичі Турийского районов, где были обнаружены, изъяты и уничтожены 2 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. Килограммовую авиационную бомбу и 82-миллиметровую минометную мину обнаружили местные жители во время заготовки дров в лесу о чем сразу сообщили спасателям.

Вместе с тем, 31 января пиротехники уничтожили взрывоопасный предмет времен прошлых войн, который был обнаружен накануне неподалеку с. Корчак Житомирского района. Там местные жители наткнулись на взрывоопасный предмет, который лежал возле дерева. Прибыв на место вызова, специалисты ГСЧС идентифицировали находку как артснаряд калибром 125 мм.

Того же дня в селе Криховцы Ивано-Франковской области было обнаружено и уничтожено один 76-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который был обнаружен на территории новостройки.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в 2018 году было проверены и разминированы более 4 тысяч гектаров.

РБК-Украина писало, что служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в 2018 году ликвидировала около 78 тысяч пожаров в Украине.