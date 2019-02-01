Січень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму

Середня температура перевищила норму на 1 градус

Среднемесячная температура января 2019 года в Киеве составила -4,5 градуса, что превышает климатическую норму на 1,1 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, холоднее всего было 9 января, когда минимальная температура опускалась под утро до -14,4 градуса, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +3,6 градуса.

"Особой приметой нынешней зимы является то, что минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже -15 градусов, а таких зим в столице было всего шесть", - отметили в обсерватории.

Осадков в Киеве выпало 45 мм, что составило 94% климатической нормы. Высота снежного покрова на конец месяца составила 31 см, наибольшей она была 27 января - 39 см. По данным обсерватории, самым снежным в Киеве остается январь 1987 года, когда высота снега в его последний день достигла 47 см.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, 13 ноября 2018 года в Киев пришла метеорологическая зима.

Как сообщало РБК-Украина, ноябрь 2018 года был холоднее климатической нормы почти на 2 градуса. Среднемесячная температура ноября в Киеве составляла +0,3 градуса, что ниже климатической нормы на 1,8 градуса.