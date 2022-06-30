ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Потрібно регулярно бити Росію: Подоляк про те, як привчити Москву до доброї волі

Новость на русском →
Четвер 30 червня 2022 13:52
Потрібно регулярно бити Росію: Подоляк про те, як привчити Москву до доброї волі Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія заявила, що її солдати втекли з острова Зміїний нібито через "жест доброї волі". Москва вирішила не визнавати те, що звільнення острова є роботою та досягненням наших бійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з острова Зміїний, підтвердили в Міноборони Росії. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів - більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", - пише Подоляк.

Потрібно регулярно бити Росію: Подоляк про те, як привчити Москву до доброї волі

Фото: Подоляк про те, як привчити Москву до доброї волі (twitter.com/Podolyak_M)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці звільнили острів Зміїний від російських окупантів. Також видання розповідало, чому це настільки важливо для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією