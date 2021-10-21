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Потрібно бути готовими до вторгнення Росії в кожній області, - командувач ССО

Автор: Анастасія Рокитна

Україна має бути готовою до вторгнення Росії в кожній області. В тих, які не є окупованими і в тих, які знаходяться під окупацією.

Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю Українському центру безпеки і співпраці.

За його словами, згідно закону, ССО є ключовим родом сил, що відповідає за підготовку і організацію Руху опору. Їм дається право забезпечити соціальний захист людей, які приймають участь, а також і організувати сам порядок руху опору та проведення певних заходів.

"Тим більше, що у нас майже 130 районів по новому районуванню і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області", - заявив Галаган.

Він вважає, що питання організації спротиву - це важливий момент і важливий аспект діяльності ССО.

Нагадаємо, посол Німеччини оцінила можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту.

Зазначимо, США назвали свої дії в разі нападу РФ на Україну.

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