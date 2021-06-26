Посол Німеччини оцінила можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає спекуляцією можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту. Вона каже, що невідомо, чи це можливо.
Про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".
За її словами, про загрозу нацбезпеці через "Північний потік-2" говорить не тільки Польща і Україна, а й країни Балтії.
"Тому що Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоб разом довести свої побоювання, які, я вважаю, реальні. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - це спекуляція. Ми не знаємо, станеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.
Нагадаємо, США заявили, що працюють над стримуванням загроз "Північного потоку-2" проти України.
Раніше повідомлялося, що результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня.