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Посол Німеччини оцінила можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту

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Берлін, Субота 26 червня 2021 10:27
Посол Німеччини оцінила можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає спекуляцією можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту. Вона каже, що невідомо, чи це можливо.

Про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, про загрозу нацбезпеці через "Північний потік-2" говорить не тільки Польща і Україна, а й країни Балтії.

"Тому що Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоб разом довести свої побоювання, які, я вважаю, реальні. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - це спекуляція. Ми не знаємо, станеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.

Нагадаємо, США заявили, що працюють над стримуванням загроз "Північного потоку-2" проти України.

Раніше повідомлялося, що результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня.

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