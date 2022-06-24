Чи потрібно евакуюватися з Миколаєва: що говорять Кім і Сєнкевич

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв. Жителям міста рекомендують евакуюватися на більш безпечну територію.
Про це заявив мер міста Олександр Сєнкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Він розповів, що Миколаїв обстрілюють майже кожен день різними типами снарядів. Близько 80% снарядів - касетного типу.
За його словами, станом на 21 червня через обстріли окупантів у місті загинули 111 осіб, серед них - одна дитина. Також 502 людини отримали поранення.
У той же час глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram повідомив, що обов'язкової евакуації з міста немає. А слова мера міста він назвав "рекомендацією" для тих, у кого є можливість виїхати.
Пізніше і сам Сєнкевич уточнив свої слова про евакуацію. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що "евакуація добровільна".
"З початку війни всім рекомендую їхати з міста. Тут після трьох місяців бомбардувань миколаївці читають заголовок в одному з інтернет-видань, а потім ще один в іншому і починають панікувати. Друзі читайте трохи далі заголовків", - написав мер міста.
Нагадаємо, у четвер, 23 червня, російські війська випустили по Миколаєву три крилаті ракети. Ворог потрапив в об'єкти інфраструктури.
За день до цього росіяни вдарили по виробничій та соціальній інфраструктурі Миколаїв.