Потрібна сильна відповідь: США та Німеччина обговорили агресію Росії проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен із новим главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок порушили питання агресії проти України з боку Російської Федерації. Дійшли висновку, що у разі екскалії Кремля - необхідна рішуча відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Міністерська зустріч G7 розпочалась ще 10 грудня й триватиме до 12 числа поточного місяця у Ліверпулі.

Домовились про рішучу відповідь у разі продовження ескалації.

Під час розмови сторони обговорили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України перед агресією з боку Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Франція, зі свого боку, пообіцяла порушити питання членства України в НАТО під час міністерської зустрічі G7.

Тим часом, за словами президент Литви Гітанаса Науседа, ймовірність російської агресії проти України є дуже високою.

За словами, керівника Головного управління розвідки Міноброни Кирила Буданова, Україна, у разі повномасштабного вторгнення з боку Росії, потребуватиме підтримки Заходу.