Франція обговорить з держсекретарем США членство України в НАТО
Франція порушить питання членства України в НАТО під час міністерської зустрічі G7. Втім, за словами міністра оборони країни Флоранс Парлі поки що "рано робити остаточні висновки".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Франції Жана Іва Ле-Дріаном.
За словами голови МЗС Франції, сьогодні він зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Ліверпулі.
"Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО -ред.), - заявив Жан-Ів Ле Дріан.
Тим часом міністр оборони Франції Флоранс Парлі, своєю чергою, заявила про важливість безперервно продовжувати цей діалог, однак висновки робити ще рано.
Міністерська зустріч G7 відбудеться з 10 по 12 грудня у Ліверпулі.