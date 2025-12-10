"Нулевой курс" в университетах Украины: как поступить и кто может учиться бесплатно

Как рассказали в ведомстве, правительство утвердило политику экспериментального проекта "зимнее поступление".

В МОН отметили, что "нулевой курс" предусматривает обучение в течение 3-6 месяцев. Обязательными предметами являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный язык, естественные дисциплины или литература) - по 90 аудиторных часов каждый.

Обучение возможно как в дневном, так и в дистанционном формате.

Гранты на обучение, стипендии и оплату проживания в общежитиях смогут получить:

жители временно оккупированных территорий;

ветераны;

военнослужащие.

В министерстве обратили внимание, что выбрать университет важно уже сейчас, поскольку в случае продолжения обучения в выбранном университете абитуриент сможет получить до 15 дополнительных баллов в общий конкурсный балл при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности.

Также абитуриентам рекомендовали следить за объявлениями на сайтах университетов о начале набора, графиках и условий участия в программе для льготных категорий.