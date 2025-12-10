RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Нулевой курс" в университетах Украины: как поступить и кто может учиться бесплатно

Иллюстративное фото: в университетах Украины появится "нулевой курс" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В украинских университетах откроют набор на так называемый "нулевой курс", в рамках которого школьники смогут подготовиться к НМТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как рассказали в ведомстве, правительство утвердило политику экспериментального проекта "зимнее поступление". 

В МОН отметили, что "нулевой курс" предусматривает обучение в течение 3-6 месяцев. Обязательными предметами являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный язык, естественные дисциплины или литература) - по 90 аудиторных часов каждый. 

Обучение возможно как в дневном, так и в дистанционном формате. 

Гранты на обучение, стипендии и оплату проживания в общежитиях смогут получить:

  • жители временно оккупированных территорий;
  • ветераны;
  • военнослужащие. 

В министерстве обратили внимание, что выбрать университет важно уже сейчас, поскольку в случае продолжения обучения в выбранном университете абитуриент сможет получить до 15 дополнительных баллов в общий конкурсный балл при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности.

Также абитуриентам рекомендовали следить за объявлениями на сайтах университетов о начале набора, графиках и условий участия в программе для льготных категорий. 

"Нулевой курс"

Напомним, ранее заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко в комментарии РБК-Украина заявил о том, что поступление на "нулевой курс" должны открыть уже этой зимой.

По его словам, такая инициатива позволит не оставлять выпускника один на один с национальным мультипредметным тестом.

