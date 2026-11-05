Нулевая субсидия не приговор: кто может оформить льготу на коммуналку

Можно ли оформить льготу вместо нулевой субсидии

Да. Если человек имеет право одновременно на жилищную субсидию и льготу, он может самостоятельно выбрать один из этих видов государственной поддержки.

Поэтому даже при нулевой субсидии можно подать заявление на оформление льготы. Ее назначают с месяца обращения в Пенсионный фонд.

Воспользоваться такой возможностью могут граждане, относящиеся к льготным категориям. В частности:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших защитников и защитниц Украины;

многодетные семьи;пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

дети войны и другие категории, предусмотренные законодательством.

При этом для некоторых категорий право на льготу зависит от доходов. Например, в 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 гривен.

Как оформить льготу вместо субсидии

Для перехода на льготу необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением.

Подать документы можно:

лично в сервисном центре ПФУ;

через ЦНАП или уполномоченных представителей органов местного самоуправления;

по почте;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Важно учитывать, что одновременно получать жилищную субсидию и льготу на одни и те же коммунальные услуги нельзя. Поэтому перед подачей заявления следует сравнить размер возможной скидки с назначенной субсидией, особенно если в предыдущем сезоне ее размер был больше нуля.