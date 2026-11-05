Нулевая субсидия не приговор: кто может оформить льготу на коммуналку

Если Пенсионный фонд назначил жилищную субсидию в размере 0,00 грн., это не означает отказ в государственной помощи. В такой ситуации украинцы, имеющие право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут оформить скидку вместо субсидии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Да. Если человек имеет право одновременно на жилищную субсидию и льготу, он может самостоятельно выбрать один из этих видов государственной поддержки.
Поэтому даже при нулевой субсидии можно подать заявление на оформление льготы. Ее назначают с месяца обращения в Пенсионный фонд.
При этом для некоторых категорий право на льготу зависит от доходов. Например, в 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 гривен.
Для перехода на льготу необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением.
Подать документы можно:
Важно учитывать, что одновременно получать жилищную субсидию и льготу на одни и те же коммунальные услуги нельзя. Поэтому перед подачей заявления следует сравнить размер возможной скидки с назначенной субсидией, особенно если в предыдущем сезоне ее размер был больше нуля.
Кстати, раньше мы объясняли, почему льгота на коммуналку может пропасть без предупреждения.
Также РБК-Украина рассказывало, как онлайн оформить субсидию всего за 30 минут.