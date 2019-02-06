Янукович заявив, що передав слідству України матеріали проти винних у "втраті Криму"

Матеріали передали адвокати Януковича 5 лютого

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его адвокаты направили в следственные органы материалы для начала следственных действий в отношении "настоящих виновных в потере Крыма". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Москве 6 февраля, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что документы были поданы вчера, 5 января.

"Мои адвокаты вчера подали документы в следственные органы для того, чтобы начать следствие, а кто же действительно виновен в потере Крыма. Кто эти конкретные виновники потери Крыма, кто нарушил конституцию Украины и совершил военный государственный переворот? Кто расстрелял невинных людей, которые вышли на массовые акции протеста и правоохранительные органы, которые стояли на защите законности и конституции. Кто устроил всю эту ужасную провокацию?", - сказал Янукович.

РБК-Украина писало, что 5 февраля по поручению экс-президента Виктора Януковича адвокаты передали в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявление и 9 томов доказательств, которые свидетельствуют о якобы совершение высшими должностными лицами Украины ряда преступлений.

Напомним, сегодня Янукович дает пресс-конференцию в Москве, посвященную актуальным вопросам украинской политики", в частности проведению президентских выборов в Украине в 2019 году и приговора Оболонского суд Киева относительно осуждения Януковича на 13 лет тюрьмы.