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Янукович доручив адвокатам принести до ДБР заяву на вищих посадовців

Новини » Політика    05.02.2019 - 21:49
Янукович доручив адвокатам принести до ДБР заяву на вищих посадовців
Фото: адвокати Януковича (facebook.com/Виталий Сердюк)

Адвокати заявили, що нібито зібрали 9 томів доказів

За дорученням екс-президента Віктора Януковича адвокати передали в Державне бюро розслідувань (ДБР) України заяву і 9 томів доказів, що свідчать про нібито вчинення вищими посадовими особами України низки злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Віталія Сердюка. 

За його словами, злочини передбачені статтями 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 Кримінального кодексу України.

"Мова йде про втрату Криму, насильницьке захопленні влади, державну зраду, організації масових вбивств на Майдані в 2014 році",  - написав Сердюк. 

Він розповів, що матеріали були зібрані адвокатами екс-президента під час участі в судових засіданнях, пов'язаних із захистом Януковича.

"Їх достатньо для формування проекту обвинувального акта, поданого органу досудового розслідування для полегшення роботи", - додав Сердюк. 

Янукович доручив адвокатам принести до ДБР заяву на вищих посадовців

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович дасть прес-конференцію в Москві завтра, 6 лютого. За словами адвоката, Янукович говоритиме про вирок, винесений Оболонським судом Києва.

РБК-Україна повідомляло, що Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

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