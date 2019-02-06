Янукович заявив, що європейці його обдурили

Фото: Віктор Янукович (www.president.gov.ua)

Екс-президента-втікача "кинула як лоха"

Екс-президент України Віктор Янукович незадоволений виконанням європейськими країнами угоди від 21 лютого 2014 року. Про це він розповів на прес-конференції в Москві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Мене обмаули, зрадили або, як говорять сучасні українські політики, кинули як лоха. 21 числа вони підписали мирну угоду зі мною і цього ж числа озброєні молодики захопили адміністрацію президента, Кабінет міністрів", - розповів він.

Янукович заявив, що на наступний день європейські країни схвалили події у Києві. "Так що вони тепер хочуть від жовтих жилетів в Парижі? Хіба тоді не було зрозуміло, що радикальний націоналізм - нова форма неонацизму. А зараз радикалів заохотили - отримуйте відповіді", -заявив екс-президент-втікач.

Нагадаємо, угоду 21 лютого 2014 року підписали Янукович і лідери парламентських українських партій. Свої підписи під документом поставили представників Німеччини, Польщі та Франції. Спеціальний представник президента Російської Федерації Володимир Лукін, який також брав участь у переговорах, відмовився поставити свій підпис під документом.

Угода передбачала негайне повернення до Конституції 2004 року, тобто до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду національної довіри, конституційну реформу і проведення дострокових виборів президента до кінця 2014 року.

Однак 22 лютого Віктор Янукович втік з Києва спочатку в Харків, потім у Крим, звідки його вивезли на територію Росії.