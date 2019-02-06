Янукович: коли я був президентом, я не завжди був згоден з Медведчуком

Янукович прокоментував відкриття кримінальної справи проти Медведчука

Бывший президент Украины Виктор Янукович прокомментировал открытие уголовного дела в отношении лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции в Москве

По его словам, "это недопустимо, это противоречит демократическим принципам, которые декларирует сама украинская власть".

Также Янукович заявил: "Он имеет свою точку зрения на все вопросы, и он ее озвучивает. Когда я был президентом, я не всегда был согласен с ним, но я же не давал указания заткнуть ему рот".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает открытие уголовного дела в отношении Виктора Медведчука "политической репрессией".

Генеральная прокуратура Украины внесла сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины, - посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и госизмены. Производство было начато по обращению нардепа от фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука.

Как отмечается, Медведчук сделал заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.