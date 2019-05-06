Янукович подав в Окружний адмінсуд на колишнього адвоката

Колишній президент України Віктор Янукович звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва з позовом, в якому просить притягнути до дисциплінарної відповідальності його державного адвоката Івана Ангеліна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Окружного адмінсуду.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов Віктора Януковича до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, третя особа - Іван Ангелін", - сказано в повідомленні.

Позивач просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня, яким Ангеліну був повернутий статус адвоката.

Раніше Ангеліна притягнуто до дисциплінарної відповідальності за участь у справі Віктора Януковича, а саме - позбавили права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Нагадаємо, адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що Янукович хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка. За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

Це рішення прокоментував Генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, в Україні Януковича чекає обвинувальний акт з організації розстрілів Майдану.

Нагадаємо, в січні поточного року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та ведення агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці. Адвокати Януковича подали апеляційну скаргу на вирок.