Янукович готується повернутися в Україну

Екс-президент України Віктор Янукович готується до того, щоб повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, інформує "5 канал".

Сердюк наголосив, що наразі Янукович тимчасово перебуває на території Російської Федерації.

"Захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, - це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту - зараз виконуються", - сказав адвокат екс-президента.

Раніше адвокат Віталій Сердюк заявляв, що Янукович хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка. За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

Відзначимо, в січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та ведення агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці. Адвокати Януковича оскаржують вирок.