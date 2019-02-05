Янукович дасть прес-конференцію в Москві

Адвокат екс-президента заявив, що "можливо, будуть і сюрпризи"

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который осужден в Украине на 13 лет тюрьмы, даст пресс-конференцию в Москве 6 февраля. Об этом заявил его адвокат Александр Горошинский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

По словам адвоката, Янукович будет говорить о приговоре, вынесенным Оболонским судом Киева. Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

"Надо дать оценку этому беспределу", - заявил он.

Пресс-конференция, вероятно, состоится в 14 часов, однако пока что неизвестно, по времени Киева или Москвы.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 24 января признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Решение вступает в силу после апелляционного обжалования, если оно будет представлено в течение 30 дней. Кроме того, Янукович должен компенсировать судебные расходы в размере 98 551, 20 гривен.

После этого защита Януковича заявила, что подаст апелляцию на приговор, по которому экс-президента осужден на 13 лет тюрьмы. Адвокат Януковича Александр Горошинский также назвал вынесенный приговор Януковичу политическим преследованием.