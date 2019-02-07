НСЗУ виплатила 1,35 млрд грн медзакладам

Також НСЗУ розпочала безстрокову хвилю підписання договорів

Национальная служба здоровья Украины в январе 2019 года выплатила медицинским учреждениям по договору 1,35 млрд грн Из них 6,45 млн грн - частным медицинским учреждениям и врачам, что открыли частную практику (врачи-ФЛП), сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, лидером по сумме выплат стал Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №2 Мелитопольского городского совета, который получил 5,7 млн грн.

Партнерами НСЗУ на 2019 год стали 1 тыс. 185 медицинских учреждений, что составляет 97% коммунальных медучреждений первички. Среди них - 104 частные клиники и 100 врачей частной практики.

"Те заведения, которые еще не заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, могут подать заявление до 20 ноября 2019 года. НСЗУ заключает договоры с медицинскими учреждениями, как коммунальной, так и частной формы собственности", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что НСЗУ выплатила первый миллиард гривен медучреждениям в 2019 году.

Также сообщалось, что сообщалось, что правом выбора своего врача в Украине воспользовались почти 25 млн граждан.