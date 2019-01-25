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НСЗУ виплатила 1 млрд гривень медзакладам

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 19:58
НСЗУ виплатила 1 млрд гривень медзакладам
Ілюстративне фото (facebook.com/desnaukr)

Виплати здійснені за договором на 2019 рік

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) виплатила перший мільярд гривень медзакладам у цьому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСЗУ у Facebook.

 

Як зазначається, 1,045 млрд гривень було виплачено медичним закладам за договором на 2019 рік. Кошти надійшли на рахунки 891 медичного закладу. 

"Особливості бюджетного процесу на початку року стали справжнім викликом... Ми сподіваємося, що наша співпраця у 2019 році буде такою ж ефективною та плідною, як і в 2018. Трансформація системи охорони здоров’я триває", - зазначили в НСЗУ. 

НСЗУ виплатила 1 млрд гривень медзакладам

РБК-Україна писало, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) відкриває підрозділи в регіонах. Зокрема, це будуть Північний (у Харкові), Східний (в Дніпрі), Південний (в Одесі), Західний (у Львові) та Центральний (у Києві) підрозділи. Кожен з них працюватиме на запровадження змін в регіонах спільно з місцевими управлінцями, медичною спільнотою та громадянами.

Раніше повідомлялося, що правом вибору свого лікаря в Україні скористались майже 25 млн громадян.

 

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