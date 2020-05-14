Національна служба здоров'я України (НСЗУ) вважає недоцільною зміну формату фінансування лікарень в рамках перегляду медичної реформи. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лікарні в ринкових умовах: чи стане влада "згортати" медреформу".

Як розповіли РБК-Україна в НСЗУ, на тлі прогнозованого спаду економіки через пандемію COVID-19 недоцільно перерозподіляти обмежені ресурси на усі лікарні в Україні.

"Система охорони здоров'я потребує пріоритетності, виходячи з потреб пацієнтів, а не інфраструктури обслуговування. Зміна підходів до фінансування лікарень вимагає визначення нових пріоритетів в області. При відсутності зміни пріоритетів зникає законодавча база перегляду Програми медичних гарантій", - підкреслили в НСЗУ.

Там додали, що зміна системи фінансування призведе до втрати профіциту бюджету 954 медичних установах. При цьому перерахунок бюджетів лікарень в середині року може призвести до фіскального колапсу, а кардинальна зміна підходу до фінансування медичних послуг вимагає розірвання вже діючих договорів.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував введення нової системи фінансування лікарень. Зокрема, з 1 червня всі установи спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги отримають фінансування не менш ніж в 2019-му році. Рішення було прийнято, оскільки на другому етапі медичної реформи у сотнях лікарень виник дефіцит, який може призвести до їх закриття.

Крім того, розглядається варіант зосередження фінансування на терапевтичних відділеннях інфекційних лікарень, які в разі необхідності можуть переформатувати в стаціонари.