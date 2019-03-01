НСЖУ: більшість злочинів проти журналістів не доходить до суду  

За словами Томіленка, в Україні панує система безкарності за подібні злочини

Большая часть преступлений, которые совершаются против представителей медиа, остается вне поля зрения правоохранительных органов. Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в Украине царит система безнаказанности за подобные преступления.

"Главными факторами этого является отсутствие прецедентов надлежащего наказания тех, кто распускает руки против журналистов, а также высокий уровень агрессии и низкий уровень восприятия журналистов в целом в обществе", - отметил он.

Во время презентации медиа юрист Роксолана Арийончик сообщила, что за прошлый год было зафиксировано около 100 правонарушений против журналистов, но до суда дошли далеко не все.

"Если открыть единый государственный реестр досудебных решений, то в целом, за период его деятельности с 2006 по 2019 год фактически было вынесено пять приговоров по статье "Угроза или насилие в отношении журналиста", и по статье 171 "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 35 приговоров. Это львиная доля из этих приговоров 18 есть просто штрафными санкциями", - рассказала она.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины в декабре прошлого года зафиксировал пять нападений на журналистов.

Также ранее в НСЖУ заявили, что в Украине бьют журналистов фактически каждые четыре дня.