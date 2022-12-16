ЧС в энергетике. Что это значит и какая ситуация со светом в Украине

"В настоящее время есть повреждения около 9 объектов генерации. Соответственно так же повреждены станции и подстанции, которые передают электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам атомной генерации", - заявил Галущенко.

Комментируя заявление "Укрэнерго" о потере более 50% потребления объединенной энергетической системы, министр отметил, что речь идет о невозможности поставлять электроэнергию до 50% потребителей.

В то же время, он отметил, что ситуация уже исправляется и уже сейчас происходит соответствующая нагрузка атомной генерации.

"Я надеюсь, что уже в ближайшее время сможем стабилизировать ситуацию. Однако надо понять, что уже сегодня у нас будут аварийные и экстренные отключения. Призываю граждан понять эту ситуацию и поверьте, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить", - добавил Галущенко.