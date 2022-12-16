RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧС в энергетике. Что это значит и какая ситуация со светом в Украине

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (atom.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В результате российских обстрелов были повреждены около 9 объектов генерации. До 50% украинцев не имеют доступа к электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"В настоящее время есть повреждения около 9 объектов генерации. Соответственно так же повреждены станции и подстанции, которые передают электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам атомной генерации", - заявил Галущенко.

Комментируя заявление "Укрэнерго" о потере более 50% потребления объединенной энергетической системы, министр отметил, что речь идет о невозможности поставлять электроэнергию до 50% потребителей.

В то же время, он отметил, что ситуация уже исправляется и уже сейчас происходит соответствующая нагрузка атомной генерации.

"Я надеюсь, что уже в ближайшее время сможем стабилизировать ситуацию. Однако надо понять, что уже сегодня у нас будут аварийные и экстренные отключения. Призываю граждан понять эту ситуацию и поверьте, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить", - добавил Галущенко.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

Тем временем "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в результате массированного ракетного удара РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация