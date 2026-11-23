Опрошенные РБК-Украина производители роботизированных комплексов уверены, что в ближайшее время НРК не сможет заменить бронеавтомобили на фронте.
Об этом говорится в статье РБК-Украина "Без людей в наступление: как развиваются украинские НРК и чего ждать в будущем".
Так, СЕО Ratel Robotics Тарас Остапчук в комментарии РБК-Украина отметил, что сегодня речь не идет о полной замене бронетехники или пикапов, а речь идет о перераспределении задач.
Наземные роботизированные комплексы сегодня берут на себя значительную часть логистики на передовой, особенно там, где использование техники с экипажем создает слишком высокие риски для людей. И это не вопрос ближайших пяти или десяти лет. Процесс уже активно проходит.
По мнению Остапчука, в 2027 году у линии боевого столкновения почти вся логистика может выполняться с помощью НРК. Но это не значит, что бронетехника станет ненужной. Она имеет свои задачи, в частности перевозку личного состава, защищенную транспортировку и работу на маршрутах, где нужна скорость и бронезащита.
Отдельный вектор – это переоборудование пикапов и БТР в беспилотные системы. CEO TechUnity в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что технически это возможно. Однако следует оценивать экономическую целесообразность. Переоборудование подразумевает интеграцию дистанционного управления, электроники, систем безопасности и резервирования. Во многих случаях проще и дешевле создать специализированный НРК, который изначально проектировался для работы без экипажа.
Для массового переоборудования тяжелой и габаритной техники может появиться запрос от подразделений Сил обороны Украины. Единичные запросы и интеграции происходят, но это не массовая потребность.
Напомним, недавно компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept, созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.
Также мы писали, что украинская компания ARMOLAB представила разборный наземный роботизированный комплекс UNIMOD, предназначенный для десантирования с воздуха.