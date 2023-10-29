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На НПЗ в Краснодарском крае РФ произошел взрыв, возник пожар

Фото: иллюстративное фото (рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

В Краснодарском крае на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. В результате возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мощный взрыв прогремел в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, сообщили очевидцы.

"Всё произошло около 3:20 ночи. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на "газонокосилку". Предварительно, НПЗ атаковал беспилотник. Сейчас на месте ЧП видно зарево", - сообщил Telegram-канал. 

Региональное правительство назвало это "локальным возгоранием", причина которого выясняется. Telegram-каналы публикуют видео очевидцев, которые утверждают, что слышали взрыв перед пожаром.

"Возгорание было "оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса". Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена", - сказано в сообщении регионального правительства в Telegram.

МЧС России информацию о пожаре не комментировало, но отметило в сообщении, что угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует.

Взрывы в России

В последнее время на территории России все чаще начинаются пожары и гремят взрывы.

На днях в Москве на территории ТЭЦ после возгорания газопровода начался сильный пожар.

Еще месяц назад в Москве на территории торгового центра вспыхнул мощный пожар. Он охватил 500 квадратных метров.

Также в начале сентября в столице РФ произошел пожар на крупнейшем заводе по производству двигателей для авиации.

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Краснодарский крайРоссийская ФедерацияВзрывПожар