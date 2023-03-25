С ножом и гранатой. В Берлине мужчина напал на людей

Сегодня, 25 марта, в Берлине мужчина взорвал гранату в подъезде жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ap News .

Полиция сообщила, что нападающий взорвал гранату в подъезде жилого дома в районе Рейникендорфа немецкой столицы. В результате взрыва две женщины в возрасте 42 и 48 лет и 61-летний мужчина получили ранения.

После этого подозреваемый якобы подбежал к двум жертвам и напал на них с ножом.

Всех троих пострадавших доставили в больницу, однако мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

После совершенного нападавший скрылся, однако с течением времени полицейские задержали подозреваемого в соседнем саду.

Полиция все еще выясняет возможные мотивы нападения и то, были ли знакомы и жертвы. Полицейские не обнародовали никаких подробностей относительно личности нападающего или жертв.

Немецкое информационное агентство сообщило, что вероятный нападающий является сербом, две женщины также имеют сербское гражданство, а раненый мужчина был родом из Боснии и Герцеговины.

Напомним, сегодня неизвестный напал на члена парламента Финляндии.

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