В Финляндии неизвестный напал на депутата парламента за поддержку НАТО

Сегодня, 25 марта, на станции метро в Хельсинки неизвестный напал на члена финского парламента Бена Зисковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По данным издания, Зискович ждал метро на платформе в Вуосааре с двумя членами своей избирательной группы, когда к депутату подошел мужчина, который вел себя очень агрессивно.

"Мужчина начал кричать о НАТО, как он хотел бы меня убить и толкнуть под метро, ​​которое было за моей спиной. После этого он ударил меня рукой по лицу, худшего не произошло", - сообщил Зискович.

По словам депутата, мужчина не выглядел психически неуравновешенным или нетрезвым. После содеянного мужчина сошел с перрона, а Зискович с очевидцами последовал за ним.

"Я кричал людям, чтобы фотографировали мужчину, потому что тогда думал, что он сбежит", - рассказывает финский депутат.

На улице мужчина продолжал оскорблять Зисковича об иудаизме. В какой-то момент мужчина подбежал к потерпевшему и повалил его на землю. После этого охранники задержали мужчину, а полиция взяла под стражу. Во время падения Зискович поцарапал ладонь, а также получил царапины на коленях.

Poliisi на оттанутый киинни иhden henkilön epäiltynä Itäkeskuksessa hieman ennen 12 tapahtuneesta pahoinpitelystä. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä pahoinpitelynä ja laittomana uhkauksena. #Poliisi #Helsinki - Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) March 25, 2023

Руководитель следствия Кари Мартикайнен подтвердил, что подозреваемым является 38-летний мужчина, ныне находящийся под стражей на время допроса.

"После допроса подозреваемого, скорее всего, отпустят, если не выяснится что-нибудь другое", - говорит Мартикайнен.

Зискович говорит, что по факту инцидента подал уголовное заявление. По его словам, понятно, что поступок был политически мотивирован и мужчина его узнал.

Напомним, на днях президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.

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