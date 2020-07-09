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Новий закон про права нацменшин представлять після місцевих виборів

Четвер 09 липня 2020 16:12
Новий закон про права нацменшин представлять після місцевих виборів
Фото: Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Анастасия Светлевская

Розробка закону триватиме не менше 3-4 місяців

Профільний комітет збирає робочу групу для розробки комплексного законопроекту про права нацменшин та корінних народів в Україні. Ухвалити проект планують до кінця 2020 року.

Про це РБК-Україна повідомив голова комітету Ради з питань прав людини, реінтеграції окупованих територій та національних меншин Дмитро Лубінець.

Голова комітету наголосив, що задля уникнення політичних спекуляцій на темі мови презентація законопроекту відбудеться лише після місцевих виборів. До того ж, розробка такого великого документу з триватиме не менше 3-4 х місяців. Тому ухвалення закон у першому читанні прогнозують не раніше нового року.

"Ми почнемо розробляти цей законопроект з вересня. Розуміємо, що під час відпусток депутати точно не будуть знаходитись в Києві", - заявив Лубінець.

За його словами, до робочої групи з розробки закону увійдуть депутати, науковці, представники Державної служби з етнополітики та інші.

Нагадаємо, в Раді не бачать сенсу в окремому законі про мови нацменшин.

Зазначимо, що Угорщина в ООН закликала врегулювати мовну проблему для нацменшин в Україні.

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