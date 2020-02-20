Угорщина в ООН закликала врегулювати мовну проблему для нацменшин в Україні

Фото: засідання Генеральної асамблеї ООН (unmultimedia.org)

За словами Сіярто, раніше Україна порушувала міжнародно визнані права угорців на заході України

Угорщина в ООН закликала врегулювати мовну проблему для національних меншин в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петро Сіярто під час засідання 74й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

За його словами, раніше Україна порушувала міжнародно визнані права угорців на заході України.

"На жаль, коли при владі перебував попередній президент України і був попередній склад парламенту були прийняті закони, які порушували міжнародно визнані права угорців на заході України", - сказав Сіярто.

Дипломат також висловив сподівання, що на це питання звернуть увагу депутати діючого скликання Верховної ради.

"Боротьба України з Росією призвела до того, щоб були прийняті нормативно-правові положення, які серйозно ускладнюють проживання угорців на території України. Утисняються права на самобутність, мову і самовизначення. Зміцнення ролі державної мови не повинно призводити до того, що нацменшинам практично забороняють використовувати свою власну мову. Хотіли б очікувати, що нова законновибране керівництво України врегулює проблему", - додав він.

Нагадаємо, Сіярто під час засідання 74й сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що з початку війни на Донбасі Угорщина виділила на підтримку України 225 млн євро. Він також зазначив, що Україні було виділено 60 мільйонів інвестицій.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 лютого в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочалося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Від України в дебатах бере участь міністр закордонних справ Вадим Пристайко.