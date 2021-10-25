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Новий варіант "Дельти" вже в Україні. Данілов назвав міста

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 23:08
Новий варіант "Дельти" вже в Україні. Данілов назвав міста Фото: Нова мутація штаму "Дельти" вже в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Новий варіант "Дельти" вже знаходиться на території України. Наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Даниліва в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

"У п'ятницю наші науковці закінчили дослідження. Ми маємо підтвердження, що мутація "Дельти", яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Щобільше, він залазить (новий штам - ред.) до Києва", - заявив Данілов.

Раніше британські вчені заявили, що виявили новий варіант коронавірусу, який утворився від мутації штаму "Дельта". Вчені вважають, що цей варіант, який отримав назву AY.4.2, ще більш заразний, ніж штам "Дельта".

Водночас деякі експерти з США кажуть, що зростання випадків коронавірусу, рівня госпіталізації і смертей в Британії може бути пов'язане саме з появою нового варіанту AY.4.2.

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