Новий варіант "Дельти" вже в Україні. Данілов назвав міста

Новий варіант "Дельти" вже знаходиться на території України. Наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Даниліва в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV" .

"У п'ятницю наші науковці закінчили дослідження. Ми маємо підтвердження, що мутація "Дельти", яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Щобільше, він залазить (новий штам - ред.) до Києва", - заявив Данілов.