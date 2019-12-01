Новий склад Єврокомісії приступив до роботи

У неділю, 1 грудня, новий склад Європейської комісії приступив до виконання повноважень після формальної процедури затвердження Еврорадою і Європарламентом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Новий склад Єврокомісії почав діяльність в день 10-ї річниці з моменту підписання Лісабонської угоди ЄС, яка стала визначальним документом для реформування і збереження єдності Європейського Союзу.

"З сьогоднішнього дня ми є стражами Угод ЄС і охоронцями Лісабонського духу. Я відчуваю цю відповідальність", - зазначила Урсула фон дер Ляен, нова глава Єврокомісії.

За її словами, завдяки ЄС Європа позбулася тиранії, перетворилася у континент миру з правами і свободами для людей, які є більшими ніж де-небудь в інших частинах світу.

"Але Європа - це не тільки скарб, який ми успадкували. Європа є обіцянкою. Європа є майбутнім. Європа є чимось таким, що ми повинні будувати - цеглина за цеглиною, день до дня", - резюмувала Урсула фон дер Ляен.

Вона також зазначила, що перед Єврокомісією стоїть завдання гідно супроводжувати такі зміни.

Нагадаємо, раніше був опубліковано складу нових членів Єврокомісії. За нову комісію проголосував 461 депутат Європарламенту, а 157 проголосували проти і 89 утрималися.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський привітав нову главу Єврокомісії з обранням.