Нове зростання: що відбувається з курсом долара 23 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 28,37 гривень за долар, курс євро знизився 12 копійок до 30,30 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,43 - 20 березня), продажу - 28,37 (28,33 - 20 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,32 - 20 березня), продажу - 30,30 (30,42 - 20 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,10 - 20 березня), продажу 3,67 (3,67 - 20 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 23 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 55 копійок до 28,10 гривень за долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 51 копійку до 30,06 гривень за євро. При цьому 12:00 курс долара виріс до 28,10-28,16 грн/долар.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 березня довідковий курс на рівні 28,13 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 березня (27,94 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,00 - 28,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 16-20 березня 2020 року витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів і продав 1088,00 млн доларів. Таким чином, чистий продаж за тиждень склала 1038,00 млн доларів.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.