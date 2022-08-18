Новий "рекорд". РФ знову обстріляла Сумську область зі своєї території

Ворог майже 150 разів обстріляв Сумську область за добу. Під ворожим вогнем опинилися 6 громад регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Противник наніс вогневе ураження із застосуванням 120 та 122-мм мінометів, ствольної артилерії та САУ", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що окупанти вели вогонь з населених пунктів, що розташовані на території РФ.
"В результаті обстрілу пошкоджень зазнало приміщення фермерського господарства, лінії електропередач, приватні будинки мирних мешканців та господарчі споруди", - розповіли про наслідки обстрілів прикордонники.
Також, за даними ДПСУ, повністю згоріло приватне обійстя.
Як повідомлялося, у середу, 17 серпня, по обіді росіяни обстріляли село в Есманській громаді Сумської області.
Нагадаємо, Росія також продовжує обстрілювати прикордонні райони України - Чернігівську та Харківську області. Усього за добу сталося понад 100 вибухів.
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